Пожарные отстояли от огня почти 3,7 тыс. населенных пунктов в Сибири

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НОВОСИБИРСК, 29 апреля. /ТАСС/. Пожарные и сотрудники других служб не допустили распространения огня на территорию почти 3,7 тыс. населенных пунктов в регионах Сибири, где из-за сложной пожароопасной обстановки объявлен режим ЧС. Об этом сообщил в субботу ТАСС полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
"Регионы готовились, и мы смогли защитить от огня почти 3,7 тыс. населенных пунктов, работа огромная проведена", - сказал Меняйло.
Он отметил, что основной причиной пожаров становится неосторожное обращение с огнем. Распространению возгораний способствуют жаркая погода и сильный ветер. Пожары, уничтожившие жилые дома в Иркутской области и Республике Бурятия, не являются природными - они были спровоцированы местным населением, сказал Меняйло.
На всей территории Сибири действует режим ЧС в связи с сухой погодой и сильным ветром, что провоцирует высокую пожарную опасность. Особо острая ситуация с природными пожарами складывается в Иркутской области и в Бурятии, где сгорели около 100 жилых домов. В Сибирском региональном центре МЧС ранее сообщили ТАСС, что к тушению пожаров привлечено 7 тыс. человек и 2 тыс. единиц техники.