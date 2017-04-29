Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пожарные отстояли от огня почти 3,7 тыс. населенных пунктов в Сибири

Происшествия
29 апреля, 18:16 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 29, апреля. /ТАСС

Полпред в СФО Сергей Меняйло подчеркнул, что основной причиной пожаров в регионе становится неосторожное обращение с огнем

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 29 апреля. /ТАСС/. Пожарные и сотрудники других служб не допустили распространения огня на территорию почти 3,7 тыс. населенных пунктов в регионах Сибири, где из-за сложной пожароопасной обстановки объявлен режим ЧС. Об этом сообщил в субботу ТАСС полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Читайте также новости по теме:
Лесные пожары в Сибири
© Александр Алпаткин/ТАСС

Полиция задержала виновника пожара в бурятском поселке

Глава МЧС потребовал жестко контролировать случаи возгорания в Бурятии

Пожар в поселке Черемушки в Бурятии повредил 17 жилых домов

"Регионы готовились, и мы смогли защитить от огня почти 3,7 тыс. населенных пунктов, работа огромная проведена", - сказал Меняйло.

Он отметил, что основной причиной пожаров становится неосторожное обращение с огнем. Распространению возгораний способствуют жаркая погода и сильный ветер. Пожары, уничтожившие жилые дома в Иркутской области и Республике Бурятия, не являются природными - они были спровоцированы местным населением, сказал Меняйло.

На всей территории Сибири действует режим ЧС в связи с сухой погодой и сильным ветром, что провоцирует высокую пожарную опасность. Особо острая ситуация с природными пожарами складывается в Иркутской области и в Бурятии, где сгорели около 100 жилых домов. В Сибирском региональном центре МЧС ранее сообщили ТАСС, что к тушению пожаров привлечено 7 тыс. человек и 2 тыс. единиц техники.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Лесные пожары в Сибири Лесные пожары в России
Персоны
Меняйло, Сергей Иванович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о разговоре Путина и Порошенко
2
Ле Пен и Дюпон-Эньян объявили о создании предвыборной коалиции
3
В Москве объявлено штормовое предупреждение
4
Аваков: Интерпол отказался объявлять Яценюка в международный розыск
5
У СК РФ есть доказательства участия Яценюка в расстреле российских военных в Чечне
6
Несанкционированная акция в центре Москвы прошла без нарушений
7
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
Темы дня
Загрузка...
Реклама