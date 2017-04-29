Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Почти три тысячи человек остались без электроэнергии в Карелии из-за непогоды

Происшествия
29 апреля, 19:20 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов

Как сообщили в "Карелэнерго", причиной отключения электроэнергии стал сильный ветер

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Энергетики устраняют нарушения энергоснабжения в Карелии, где из-за сильного ветра без света остаются почти три тыс. жителей Лахденпохского района республики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"В 17:20 мск поступила информация о том, что в Лахдепохском районе произошло аварийное отключение электроэнергии. В результате было нарушение электроснабжение 11 населенных пунктов, в которых проживают 2950 человек", - сказал представитель ведомства Алексей Ткачев.

По его словам, три бригады "Карелэнерго" численностью 12 человек и три единицы техники принимают меры для скорейшего устранения мест повреждений.

По данным "Карелэнерго", причиной аварийного отключения стал сильный ветер.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о разговоре Путина и Порошенко
2
В Москве объявлено штормовое предупреждение
3
Несанкционированная акция в центре Москвы прошла без нарушений
4
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
5
Теплоход с пассажирами сел на мель в центре Москвы
6
Ле Пен и Дюпон-Эньян объявили о создании предвыборной коалиции
7
Активисты вывалили мусор к домам ответственных за чистоту чиновников в Крыму
Темы дня
Загрузка...
Реклама