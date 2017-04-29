Почти три тысячи человек остались без электроэнергии в Карелии из-за непогоды

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ПЕТРОЗАВОДСК, 29 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Энергетики устраняют нарушения энергоснабжения в Карелии, где из-за сильного ветра без света остаются почти три тыс. жителей Лахденпохского района республики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
"В 17:20 мск поступила информация о том, что в Лахдепохском районе произошло аварийное отключение электроэнергии. В результате было нарушение электроснабжение 11 населенных пунктов, в которых проживают 2950 человек", - сказал представитель ведомства Алексей Ткачев.
По его словам, три бригады "Карелэнерго" численностью 12 человек и три единицы техники принимают меры для скорейшего устранения мест повреждений.
По данным "Карелэнерго", причиной аварийного отключения стал сильный ветер.