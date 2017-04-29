Globo: пострадавшая на карнавале в Рио-де-Жанейро радиоведущая скончалась в больнице

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Одна из пострадавших в результате ЧП, которое произошло в конце февраля во время конкурса-парада школ самбы на карнавале в Рио-де-Жанейро, скончалась в субботу в больнице. Как сообщил телеканал Globo, в последние дни женщина находилась в коме.

55-летняя Элизабет Феррейре Йоффе, которая под псевдонимом Лиза Кариока вела на одной из местных радиостанций музыкальную программу, в результате инцидента получила переломы и травмы внутренних органов. В больнице Феррейре Йоффе сделали 10 операций, однако из-за хронических заболеваний, которыми страдала радиоведущая, эти хирургические вмешательства привели к тяжелым осложнениям.

В ночь на 27 февраля во время шествия школы самбы Paraiso da Tuiuti одна из аллегорических повозок - украшенных скульптурами подиумов на колесах, на которых танцуют участники каждого коллектива, - потеряла управление и врезалась в ограждение. Несколько человек оказались зажаты между этой конструкцией и решеткой, отделяющей трибуны от пространства, предназначенного для прохождения танцоров. По предварительной информации, одним из факторов, который привел к ЧП, мог стать дождь, начавшийся во время парада.

В общей сложности пострадали 20 человек. Почти все, кому понадобилась госпитализация, являются журналистами. В момент инцидента они освещали шествие, поэтому оказались в непосредственной близости от повозки. У большинства пострадавших были диагностированы переломы и черепно-мозговые травмы. Несмотря на ЧП, было решено продолжить мероприятие.

Конкурс-парад школ самбы, который проходит в центре Рио-де-Жанейро на самбодроме "Маркиз де Сапукаи", является центральным событием карнавала в Рио-де-Жанейро. Участвующие в соревновании коллективы - по аналогии с футбольными командами - делятся на лиги, высшей из которых является Специальная лига. Именно ее представители - всего 12 школ самбы - ежегодно борются за звание победителя парада.