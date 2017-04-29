Участники нападения на Варламова доставлены в полицию

СТАВРОПОЛЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Полицейские установили личности пятерых участников нападения на блогера Илью Варламова в Ставрополе, все они доставлены в отдел полиции. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Ставропольскому краю.

"В настоящее время установлены личности пятерых граждан, участвовавших в противоправных действиях. Все участники нападения были доставлены в полицию, где в отношении них принимаются процессуальные действия", - сказано в сообщении.

Ранее полицейские располагали данными о четверых возможных участниках нападений на блогера. Варламов сообщил о двух нападениях на него в своем Twitter и на странице в "Живом Журнале". Утром 26 апреля возле аэропорта Ставрополя, по словам блогера, его облили зеленкой и несколько раз ударили. Вечером того же дня в одном из микрорайонов города на него вновь было совершено нападение - "начали кидать мукой, опять облили зеленкой, начали бить ногами, пытались разбить технику", - сообщил Варламов в соцсетях.