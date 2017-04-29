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Два человека задержаны в Казани за участие в несогласованном митинге

Происшествия
29 апреля, 20:53 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 29, апреля. /ТАСС

Всего в несогласованном митинге в Казани, по данным МВД Татарстана, приняли участие десять человек

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КАЗАНЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Полицейские Казани задержали в субботу двух активистов за нарушение общественного порядка во время несогласованного с властями города митинга. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

"За нарушения общественного порядка полицейские задержали двух человек. Они доставлены в отдел полиции "Япеева" УМВД РФ по Казани для составления протоколов об административном правонарушении, предусмотренном статьей "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", - пояснили в пресс-службе.

В субботу в Казани состоялся несогласованный митинг, в котором, по данным МВД Татарстана, приняли участие десять человек.

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