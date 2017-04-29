Рослесхоз: субъекты РФ не в полной мере выполнили работы по профилактике лесных пожаров

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российские регионы не в полной мере выполнили работы по профилактике лесных пожаров. Такое мнение высказал ТАСС начальник Управления охраны и защиты лесов Рослесхоза Алексей Щетинин.

На всей территории Сибири действует режим ЧС в связи с сухой погодой и сильным ветром, что провоцирует высокую пожарную опасность. Особо острая ситуация с природными пожарами складывается в Иркутской области и в Бурятии, где сгорели около 100 жилых домов.

"Субъекты РФ не в полной мере выполнили профилактические работы в этом году", - сказал он, отметив, что на сегодняшний день ни одного пожара с земель лесного фонда на земли населенных пунктов не перешло. "То, что сегодня есть, исходит из бытовых пожаров, которые происходят непосредственно в населенных пунктах, либо в результате палов сухой растительности", - пояснил Щетинин.

Ситуация с лесными пожарами в Сибири стабилизировалась, считает представитель Рослесхоза. "На сегодняшний день ситуация стабилизировалась, но остается еще напряженной. Местами в Красноярском крае и Иркутской области прошли осадки, они немного сбили ту пожароопасную обстановку, которая была последние два дня, и связана с высокими температурами и порывистыми штормовыми ветрами", - заметил Щетинин.

В большинстве случаев пожары вызваны нарушением правил пожарной безопасности со стороны населения. "Несмотря на ту профилактическую работу, которую проводят муниципальные образования, субъекты РФ, Рослесхоз и МЧС, граждане у нас нарушают правила пожарной безопасности, и на сегодняшний день все пожары на всех категориях земель - это антропогенный фактор, действия человека, которые приводят к таким печальным последствиям", - пояснил эксперт.

Щетинин также отметил, что проблемой на сегодняшний день остается нехватка лесных инспекторов. "Численность лесных инспекторов до нормативных еще не доведена, нормативы установлены, к этим нормативам мы стремимся. Основной фактор, который не дает это сделать - недостаточность финансирования", - сказал он. Щетинин обратил, однако, внимание на то, что в бюджете будущего года на эти цели будут заложены дополнительные средства.