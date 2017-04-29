Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рослесхоз: субъекты РФ не в полной мере выполнили работы по профилактике лесных пожаров

Происшествия
29 апреля, 21:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, апреля. /ТАСС

В то же время начальник Управления охраны и защиты лесов Рослесхоза Алексей Щетинин отметил, что ситуация с лесными пожарами в Сибири стабилизировалась

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российские регионы не в полной мере выполнили работы по профилактике лесных пожаров. Такое мнение высказал ТАСС начальник Управления охраны и защиты лесов Рослесхоза Алексей Щетинин.

На всей территории Сибири действует режим ЧС в связи с сухой погодой и сильным ветром, что провоцирует высокую пожарную опасность. Особо острая ситуация с природными пожарами складывается в Иркутской области и в Бурятии, где сгорели около 100 жилых домов.

Читайте также новости по теме:
Лесные пожары в Сибири
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Почти четыре тысячи домов в Сибири спасены от пожаров

Полиция задержала виновника пожара в бурятском поселке

Глава МЧС потребовал жестко контролировать случаи возгорания в Бурятии

"Субъекты РФ не в полной мере выполнили профилактические работы в этом году", - сказал он, отметив, что на сегодняшний день ни одного пожара с земель лесного фонда на земли населенных пунктов не перешло. "То, что сегодня есть, исходит из бытовых пожаров, которые происходят непосредственно в населенных пунктах, либо в результате палов сухой растительности", - пояснил Щетинин.

Ситуация с лесными пожарами в Сибири стабилизировалась, считает представитель Рослесхоза. "На сегодняшний день ситуация стабилизировалась, но остается еще напряженной. Местами в Красноярском крае и Иркутской области прошли осадки, они немного сбили ту пожароопасную обстановку, которая была последние два дня, и связана с высокими температурами и порывистыми штормовыми ветрами", - заметил Щетинин.

В большинстве случаев пожары вызваны нарушением правил пожарной безопасности со стороны населения. "Несмотря на ту профилактическую работу, которую проводят муниципальные образования, субъекты РФ, Рослесхоз и МЧС, граждане у нас нарушают правила пожарной безопасности, и на сегодняшний день все пожары на всех категориях земель - это антропогенный фактор, действия человека, которые приводят к таким печальным последствиям", - пояснил эксперт.

Щетинин также отметил, что проблемой на сегодняшний день остается нехватка лесных инспекторов. "Численность лесных инспекторов до нормативных еще не доведена, нормативы установлены, к этим нормативам мы стремимся. Основной фактор, который не дает это сделать - недостаточность финансирования", - сказал он. Щетинин обратил, однако, внимание на то, что в бюджете будущего года на эти цели будут заложены дополнительные средства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Лесные пожары в Сибири Лесные пожары в России
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несанкционированная акция в центре Москвы прошла без нарушений
2
В Москве объявлено штормовое предупреждение
3
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о разговоре Путина и Порошенко
4
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
5
Теплоход с пассажирами сел на мель в центре Москвы
6
Участники нападения на Варламова доставлены в полицию
7
Ле Пен и Дюпон-Эньян объявили о создании предвыборной коалиции
Темы дня
Загрузка...
Реклама