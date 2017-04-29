Пассажирский самолет Ан-26 разбился на Кубе

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ГАВАНА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Пассажирский самолет Ан-26 разбился в субботу на Кубе. Об этом сообщил колумбийский телеканал NTN24.
По его данным, самолет кубинской авиакомпании Aerogaviota, вылетевший из города Баракоа на востоке страны, пропал с радаров в районе города Пинар-дель-Рио, расположенного в западной части острова. На борту воздушного судна могли находиться 39 человек.
Авиакомпания Aerogaviota подтвердила факт крушения самолета, сообщил испаноязычный интернет-портал CiberCuba. По данным портала, выживших в результате инцидента нет.
Как сообщает CiberCuba, обломки самолета, совершавшего внутренний рейс, были обнаружены в труднодоступной местности в туристической зоне под названием Лас-Ломас-де-Сан-Кристобаль в 80 км к западу от Гаваны. Кто находился на борту самолета, неизвестно.
Официальные власти Кубы пока никакую информацию об инциденте не распространили. ТАСС пока не удалось связаться с представителями авиакомпании.