МЧС и военные усиливают группировки по тушению пожаров в Сибири

ИРКУТСК, 29 апреля. /ТАСС/. Ситуация с пожарами на территории Сибирского федерального округа остается сложной, МЧС и военные приняли решение об усилении группировок по тушению пожаров и защите от них населенных пунктов.

По всей Сибири действует режим ЧС в связи с сухой погодой и сильным ветром, что провоцирует высокую пожарную опасность. Особо острая ситуация с природными пожарами складывается в Иркутской области и в Бурятии, где сгорели около 100 жилых домов.

"Начинаются праздничные дни, прогноз погоды неблагоприятный. По поручению президента РФ мы усиливаем группировку по тушению пожаров в Иркутской области и в других регионах Сибири", - рассказал глава МЧС Владимир Пучков, который посетил Иркутскую область. Дополнительно в регион прибыл самолет Ил-76, который способен за раз вылить на очаг пожара 42 тонны воды, а также самолет-амфибия Бе-200ЧС.

В настоящее время, по данным МЧС, к борьбе с пожарами в регионах Сибири привлечены более 7 тыс. человек и 2 тыс. единиц техники. По данным Гидрометцентра РФ, сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду сохранится в ближайшие дни, в частности, в регионах Западной Сибири.

В свою очередь Минобороны РФ создало группировку из более чем 26 тыс. военнослужащих и 4,5 тыс. единиц специальной и инженерной техники для тушения пожаров на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Бурятия. Для ведения воздушной разведки и тушения пожаров привлечено 27 вертолетов армейской авиации. В резерве находятся семь самолетов Ил-76, оборудованных специальными сливными устройствами.

Ситуация с пожарами

В Бурятии на сегодняшний день действует 19 очагов лесных пожаров. Около четверти от этой площади приходится на Тункинский национальный парк, остальное - на леса в районах республики. В Иркутской области огнем охвачено 7,2 тыс. га, в том числе, действуют два пожара в городских лесах Братска.

Распространение огня из-за сухой погоды и сильного ветра, а также неосторожности населения приводит к печальным последствиям. Так, накануне в селе Черемушки Республики Бурятия из-за непотушенного окурка огнем оказались охвачены 17 жилых домов. В Иркутской области в селе Бубновка 59 домов, детский сад, школа почты сгорели. Виновником пожара, который не смогли оперативно потушить из-за сложностей с переброской сил в деревню, отрезанную от большой земли рекой Лена, стал местный житель, который сжигал на своем участке мусор.

В Черемушках без крова остались 14 человек, в том числе один ребенок - большинство размещено у родственников и знакомых, остальных поселили в гостинице в Черемушках. В Иркутской области домов лишились 292 человека, в том числе 86 детей. Они также в большинстве своем разместились у родственников, однако в Киренском районе области развернуты три пункта временного размещения, в которых находятся 50 человек, в том числе семь детей.

Для пострадавших собирают предметы первой необходимости, в том числе в соседних регионах. В Киренский район вертолетом доставлено 500 кг продуктов. В ближайшее время власти выделят людям временное жилье.

По данным Минприроды Забайкальского края, в регионе действуют 14 лесных пожаров на общей площади 2,3 тыс. га, еще шесть пожаров локализованы на 138,5 га. Угрозы населенным пунктам нет. Огонь тушат 524 человека, в числе которых 141 парашютист-десантник, задействовано 111 единиц техники. Ситуацию в регионе также осложняет сухая ветреная погода.

Пучков потребовал от региональных властей обеспечить для людей, чье жилье сгорело, достойные условия для проживания и не позднее 30 сентября построить для них новые дома. Деревню Бубновка, где не осталось социальных объектов, решено переселить. По данным правительства Иркутской области, ее жители смогут выбрать между квартирами в пятиэтажных домах в соседних поселках или денежной компенсацией и древесиной для строительства собственного дома.

Основные причины пожаров

По словам руководителя противопожарного проекта "Greenpeace России" Григория Куксина, одной из наиболее серьезных причин пожаров является профилактический пал сухой травы. "Очень серьезная причина - профилактический отжиг травы на дачных участках, до 80% пожаров переходят с травяных полос. В 2015 году был введен запрет на самовольное выжигание сухой травы (постановление правительства РФ от 20 ноября 2015 года - прим. ТАСС), сейчас необходимо добиваться его соблюдения", - добавил он.

В свою очередь руководитель общественной организации "Добровольческий корпус Байкала" Андрей Бородин в беседе с ТАСС подчеркнул, что на данный момент во всех пожарах замешан человеческий фактор. "Мы смотрим, где возникает очаг и понимаем, что это не дальше, чем в 5 км от населенных пунктов. В других местах лес не горит", - пояснил он.

Последствия пожаров

Последствия лесных пожаров в Республике Бурятия в последние годы стали более ощутимыми в связи с засушливым климатом, считает Андрей Бородин. "Последствия лесных пожаров в Бурятии в последние годы стали серьезнее. Если раньше климат республики способствовал тому, что сгоревшие территории восстанавливались в течение пяти лет, то последние годы засушливы. 30-градусная жара, которую мы наблюдаем в апреле - это вообще нормальная температура июня. При такой жаре, конечно, просто сгорают семена, они не прорастают, и для восстановления лесов требуется больше времени", - сказал он.

По мнению эколога, руководителя молодежного благотворительного фонда "Возрождение Земли Иркутской" Елены Твороговой, одним из последствий лесных пожаров является существенное изменение экологической ситуации. "Там, где выгорел лес, выгорела также и лесная подстилка. Если пойдут дожди, они начнут смывать незащищенный верхний слой почвы, то приведет к дополнительному загрязнению водных объектов, ручьев и рек, а затем все это может попасть и в Байкал", - подчеркнула она.

Реакция на пожары

Минприроды РФ предложило передать управление лесами в прибайкальских регионах, где из года в год складывается тяжелая обстановка с пожарами, с регионального на федеральный уровень. Однако, как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС Григорий Куксин, это неэффективно в связи с недостаточностью сил и финансовых возможностей Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз). "Что касается передачи полномочий по управлению лесами обратно на федеральный уровень, то их просто некому передавать. У Рослесхоза почти нет собственных сил, кроме федеральной лесоохраны, но в масштабах страны эти силы невелики. Угрозы в адрес губернаторов, конечно, звучат, но проблему невозможно будет решить ввиду недостаточности сил и средств", - сказал он.

Депутат Народного Хурала Бурятии Николай Будуев согласился с тем, что охрана лесов финансируется недостаточно. "За последние лет 12 разрушена система управления отраслью. Разрушена и система лесного образования, сократилось число лесников. И чем больше выделяются деньги на тушение пожаров, тем больше горят леса. При этом финансирование явно недостаточное. Нам не хватает лесной авиации, нам не хватает координации между органами и ведомствам", - сказал ТАСС Будуев.

Его коллега Баир Цыренов отметил также и нехватку кадров в лесной отрасли. "Лесные пожары - системная проблема, ее причина кроется еще в реформе середины 2000-х, когда было в несколько раз сокращено количество работников лесной отрасли в России. Соответственно просто не хватает людей на местах, плохо проводится мобилизационная работа", - подчеркнул он.