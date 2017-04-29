МЧС и военные усиливают группировки по тушению пожаров в Сибири

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ИРКУТСК, 29 апреля. /ТАСС/. Ситуация с пожарами на территории Сибирского федерального округа остается сложной, МЧС и военные приняли решение об усилении группировок по тушению пожаров и защите от них населенных пунктов.
По всей Сибири действует режим ЧС в связи с сухой погодой и сильным ветром, что провоцирует высокую пожарную опасность. Особо острая ситуация с природными пожарами складывается в Иркутской области и в Бурятии, где сгорели около 100 жилых домов.
"Начинаются праздничные дни, прогноз погоды неблагоприятный. По поручению президента РФ мы усиливаем группировку по тушению пожаров в Иркутской области и в других регионах Сибири", - рассказал глава МЧС Владимир Пучков, который посетил Иркутскую область. Дополнительно в регион прибыл самолет Ил-76, который способен за раз вылить на очаг пожара 42 тонны воды, а также самолет-амфибия Бе-200ЧС.
В настоящее время, по данным МЧС, к борьбе с пожарами в регионах Сибири привлечены более 7 тыс. человек и 2 тыс. единиц техники. По данным Гидрометцентра РФ, сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду сохранится в ближайшие дни, в частности, в регионах Западной Сибири.
В свою очередь Минобороны РФ создало группировку из более чем 26 тыс. военнослужащих и 4,5 тыс. единиц специальной и инженерной техники для тушения пожаров на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Бурятия. Для ведения воздушной разведки и тушения пожаров привлечено 27 вертолетов армейской авиации. В резерве находятся семь самолетов Ил-76, оборудованных специальными сливными устройствами.
В Бурятии на сегодняшний день действует 19 очагов лесных пожаров. Около четверти от этой площади приходится на Тункинский национальный парк, остальное - на леса в районах республики. В Иркутской области огнем охвачено 7,2 тыс. га, в том числе, действуют два пожара в городских лесах Братска.
Распространение огня из-за сухой погоды и сильного ветра, а также неосторожности населения приводит к печальным последствиям. Так, накануне в селе Черемушки Республики Бурятия из-за непотушенного окурка огнем оказались охвачены 17 жилых домов. В Иркутской области в селе Бубновка 59 домов, детский сад, школа почты сгорели. Виновником пожара, который не смогли оперативно потушить из-за сложностей с переброской сил в деревню, отрезанную от большой земли рекой Лена, стал местный житель, который сжигал на своем участке мусор.
В Черемушках без крова остались 14 человек, в том числе один ребенок - большинство размещено у родственников и знакомых, остальных поселили в гостинице в Черемушках. В Иркутской области домов лишились 292 человека, в том числе 86 детей. Они также в большинстве своем разместились у родственников, однако в Киренском районе области развернуты три пункта временного размещения, в которых находятся 50 человек, в том числе семь детей.
Для пострадавших собирают предметы первой необходимости, в том числе в соседних регионах. В Киренский район вертолетом доставлено 500 кг продуктов. В ближайшее время власти выделят людям временное жилье.
По данным Минприроды Забайкальского края, в регионе действуют 14 лесных пожаров на общей площади 2,3 тыс. га, еще шесть пожаров локализованы на 138,5 га. Угрозы населенным пунктам нет. Огонь тушат 524 человека, в числе которых 141 парашютист-десантник, задействовано 111 единиц техники. Ситуацию в регионе также осложняет сухая ветреная погода.
Пучков потребовал от региональных властей обеспечить для людей, чье жилье сгорело, достойные условия для проживания и не позднее 30 сентября построить для них новые дома. Деревню Бубновка, где не осталось социальных объектов, решено переселить. По данным правительства Иркутской области, ее жители смогут выбрать между квартирами в пятиэтажных домах в соседних поселках или денежной компенсацией и древесиной для строительства собственного дома.
По словам руководителя противопожарного проекта "Greenpeace России" Григория Куксина, одной из наиболее серьезных причин пожаров является профилактический пал сухой травы. "Очень серьезная причина - профилактический отжиг травы на дачных участках, до 80% пожаров переходят с травяных полос. В 2015 году был введен запрет на самовольное выжигание сухой травы (постановление правительства РФ от 20 ноября 2015 года - прим. ТАСС), сейчас необходимо добиваться его соблюдения", - добавил он.
В свою очередь руководитель общественной организации "Добровольческий корпус Байкала" Андрей Бородин в беседе с ТАСС подчеркнул, что на данный момент во всех пожарах замешан человеческий фактор. "Мы смотрим, где возникает очаг и понимаем, что это не дальше, чем в 5 км от населенных пунктов. В других местах лес не горит", - пояснил он.
Последствия лесных пожаров в Республике Бурятия в последние годы стали более ощутимыми в связи с засушливым климатом, считает Андрей Бородин. "Последствия лесных пожаров в Бурятии в последние годы стали серьезнее. Если раньше климат республики способствовал тому, что сгоревшие территории восстанавливались в течение пяти лет, то последние годы засушливы. 30-градусная жара, которую мы наблюдаем в апреле - это вообще нормальная температура июня. При такой жаре, конечно, просто сгорают семена, они не прорастают, и для восстановления лесов требуется больше времени", - сказал он.
По мнению эколога, руководителя молодежного благотворительного фонда "Возрождение Земли Иркутской" Елены Твороговой, одним из последствий лесных пожаров является существенное изменение экологической ситуации. "Там, где выгорел лес, выгорела также и лесная подстилка. Если пойдут дожди, они начнут смывать незащищенный верхний слой почвы, то приведет к дополнительному загрязнению водных объектов, ручьев и рек, а затем все это может попасть и в Байкал", - подчеркнула она.
Минприроды РФ предложило передать управление лесами в прибайкальских регионах, где из года в год складывается тяжелая обстановка с пожарами, с регионального на федеральный уровень. Однако, как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС Григорий Куксин, это неэффективно в связи с недостаточностью сил и финансовых возможностей Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз). "Что касается передачи полномочий по управлению лесами обратно на федеральный уровень, то их просто некому передавать. У Рослесхоза почти нет собственных сил, кроме федеральной лесоохраны, но в масштабах страны эти силы невелики. Угрозы в адрес губернаторов, конечно, звучат, но проблему невозможно будет решить ввиду недостаточности сил и средств", - сказал он.
Депутат Народного Хурала Бурятии Николай Будуев согласился с тем, что охрана лесов финансируется недостаточно. "За последние лет 12 разрушена система управления отраслью. Разрушена и система лесного образования, сократилось число лесников. И чем больше выделяются деньги на тушение пожаров, тем больше горят леса. При этом финансирование явно недостаточное. Нам не хватает лесной авиации, нам не хватает координации между органами и ведомствам", - сказал ТАСС Будуев.
Его коллега Баир Цыренов отметил также и нехватку кадров в лесной отрасли. "Лесные пожары - системная проблема, ее причина кроется еще в реформе середины 2000-х, когда было в несколько раз сокращено количество работников лесной отрасли в России. Соответственно просто не хватает людей на местах, плохо проводится мобилизационная работа", - подчеркнул он.