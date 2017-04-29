Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нарушенное непогодой электроснабжение в Карелии восстановлено

Происшествия
29 апреля, 23:56 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов

Электроснабжение 11 населенных пунктов в Лахденпохском районе было восстановлено в 21:11 мск

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Энергетики полностью восстановили электроснабжение в 11 населенных пунктах Лахденпохского района Карелии, прерванное непогодой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по республике.

"В 21:11 мск электроснабжение в Лахденпохском районе восстановлено", - сказал представитель ведомства Алексей Ткачев.

По данным "Карелэнерго", в субботу около 15:00 мск из-за резкого ухудшения погоды в Лахденпохском районе республики произошло аварийное отключение двух линий электропередачи напряжением 35 кВ. В результате без света остались 11 населенных пунктов, где проживают 2950 человек, в том числе 759 детей, находится 26 социально значимых объекта. Восстановительные работы вели три бригады энергетиков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пассажирский самолет Ан-26 разбился на Кубе
2
Несанкционированная акция в центре Москвы прошла без нарушений
3
В Москве объявлено штормовое предупреждение
4
Посол РФ: присоединение Норвегии к ПРО НАТО будет иметь последствия для всего альянса
5
В Москве после дорожного конфликта со стрельбой объявлен план перехват
6
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
7
В МИД РФ назвали нарушением обязательств размещение комплексов ПРО США в Восточной Европе
Темы дня
Загрузка...
Реклама