Нарушенное непогодой электроснабжение в Карелии восстановлено

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ПЕТРОЗАВОДСК, 29 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Энергетики полностью восстановили электроснабжение в 11 населенных пунктах Лахденпохского района Карелии, прерванное непогодой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по республике.
"В 21:11 мск электроснабжение в Лахденпохском районе восстановлено", - сказал представитель ведомства Алексей Ткачев.
По данным "Карелэнерго", в субботу около 15:00 мск из-за резкого ухудшения погоды в Лахденпохском районе республики произошло аварийное отключение двух линий электропередачи напряжением 35 кВ. В результате без света остались 11 населенных пунктов, где проживают 2950 человек, в том числе 759 детей, находится 26 социально значимых объекта. Восстановительные работы вели три бригады энергетиков.