Продавец магазина в Москве выстрелил в покупателя из-за конфликта

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Продавец продуктового магазина на севере Москвы выстрелил в покупателя из-за возникшего конфликта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"Сегодня около 22:00 мск в продуктовом магазине на улице 800-летия Москвы между покупателем и продавцом завязался конфликт, в ходе которого последний выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.