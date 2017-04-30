Продавец магазина в Москве выстрелил в покупателя из-за конфликта

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Продавец продуктового магазина на севере Москвы выстрелил в покупателя из-за возникшего конфликта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
"Сегодня около 22:00 мск в продуктовом магазине на улице 800-летия Москвы между покупателем и продавцом завязался конфликт, в ходе которого последний выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.