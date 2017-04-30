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Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки возросла в два раза - до 2 тыс. га

Происшествия
30 апреля, 5:39 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова

В настоящее время с пожарами в республике борются более 860 человек, привлечены силы лесной охраны, парашютисты-пожарные, местные жители

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УЛАН-УДЭ, 30 апреля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Площадь лесных пожаров в Бурятии за последние сутки возросла в два раза - до 2 тыс. га. Об этом сообщили в воскресенье в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

"На утро 30 апреля зарегистрировано 20 лесных пожаров. Из них 14 очагов на площади менее 2 тыс. га действующие. Еще шесть пожаров локализовано на площади менее 400 га, ведется их дотушивание", - уточнили в пресс-службе ведомства.

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Большая площадь возгораний зарегистрирована в Заиграевском районе. Там горит около 1 тыс. га природной территории. Площадь пожара в Тункинском национальном парке составляет 265 га. В Прибайкальском районе, где в минувшую пятницу от огня пострадало село Черемушки, горит 220 га.

"За сутки в республике ликвидировано 15 лесных пожаров на 340 га", - добавили в РАЛХ. Причиной возникновения новых возгораний, по данным ведомства, стало неосторожное обращение с огнем местным населением или переход огня с земель иных категорий на земли лесного фонда.

Сейчас со стихией в республике борются более 860 человек, привлечены силы лесной охраны, парашютисты-пожарные, местные жители.

Пожароопасный период в Бурятии начался в первых числах апреля. За прошедшее время зарегистрировано 123 возгорания. Огнем пройдено около 11,7 тыс. га. На территории региона действует режим ЧС, доступ в лес категорически запрещен.

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