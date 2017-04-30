ABC: в результате сильной непогоды в США погиб один человек

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Одна женщина стала жертвой наводнения, последовавшего за сильными ливнями в штате Миссури. Об этом сообщил в субботу телеканал ABC.
По его информации, почти 30 человек удалось спасти из подтопленных районов. Другой штат - Оклахома - также пострадал от непогоды. Порывы ветра с дождем повалили деревья и повредили линии электропередачи, в отдельных районах выпал снег.
В связи с ситуацией губернаторы обоих штатов объявили о введении режима чрезвычайного положения. Были эвакуированы около 100 человек, отмечает телеканал.