Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Военные потушили сложный пожар на подступах к таежному райцентру в Иркутской области

Происшествия
30 апреля, 6:19 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, апреля. /ТАСС

На ликвидацию многоочагового возгорания были направлены более 100 военнослужащих и 10 единиц пожарной спецтехники

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) потушили многоочаговый лесной пожар на окраине города Зима, расположенного в 230 км северо-западнее Иркутска. Об этом в воскресенье сообщил помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.

"При проведении ежедневной авиаразведки дежурная смена обнаружила бушующий в лесу огонь на площади более 15 га, который ветер гнал в сторону райцентра - города Зима. На ликвидацию многоочагового возгорания были направлены более 100 военнослужащих и 10 единиц пожарной спецтехники", - сказал Рощупкин.

По его словам, на пути к населенному пункту с помощью тракторных плугов была оборудована трехметровая минерализованная полоса. "В самой непролазной чаще на очаги пламени сбрасывал воду из ближайшей реки вертолет армейской авиации Ми-8", - добавил полковник.

На территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Бурятия создана группировка из более чем 26 тыс. военнослужащих и 4,5 тыс. единиц специальной и инженерной техники.

На всей территории Сибири действует режим ЧС в связи с сухой погодой и сильным ветром, что провоцирует высокую пожарную опасность. Особо острая ситуация с природными пожарами складывается в Иркутской области и в Бурятии, где сгорели около 100 жилых домов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Лесные пожары в Сибири Лесные пожары в России
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве после дорожного конфликта со стрельбой объявлен план перехват
2
Посол РФ: присоединение Норвегии к ПРО НАТО будет иметь последствия для всего альянса
3
Пассажирский самолет Ан-26 разбился на Кубе
4
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
5
Несанкционированная акция в центре Москвы прошла без нарушений
6
Владимир Кличко встретится с Джошуа в бою за два титула чемпиона мира
7
Исторический рекорд: саммит ЕС принял стратегию по Brexit за 4 минуты
Темы дня
Загрузка...
Реклама