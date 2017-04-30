Военные потушили сложный пожар на подступах к таежному райцентру в Иркутской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) потушили многоочаговый лесной пожар на окраине города Зима, расположенного в 230 км северо-западнее Иркутска. Об этом в воскресенье сообщил помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.

"При проведении ежедневной авиаразведки дежурная смена обнаружила бушующий в лесу огонь на площади более 15 га, который ветер гнал в сторону райцентра - города Зима. На ликвидацию многоочагового возгорания были направлены более 100 военнослужащих и 10 единиц пожарной спецтехники", - сказал Рощупкин.

По его словам, на пути к населенному пункту с помощью тракторных плугов была оборудована трехметровая минерализованная полоса. "В самой непролазной чаще на очаги пламени сбрасывал воду из ближайшей реки вертолет армейской авиации Ми-8", - добавил полковник.

На территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Бурятия создана группировка из более чем 26 тыс. военнослужащих и 4,5 тыс. единиц специальной и инженерной техники.

На всей территории Сибири действует режим ЧС в связи с сухой погодой и сильным ветром, что провоцирует высокую пожарную опасность. Особо острая ситуация с природными пожарами складывается в Иркутской области и в Бурятии, где сгорели около 100 жилых домов.