Военные потушили сложный пожар на подступах к таежному райцентру в Иркутской области

Апрель в Москве завершится солнечной, теплой погодойМосква 30 апреля, 6:15
Ракетные системы С-300 и С-400 провели боевые пуски на полигоне АшулукАрмия и ОПК 30 апреля, 6:08
Десять полицейских получили ранения в результате нападения фанатов "Баварии"Спорт 30 апреля, 4:44
Пенс: действия в отношении Сирии, Ирана, КНДР и ИГ помогают восстановить авторитет СШАМеждународная панорама 30 апреля, 4:43
Украинский сайт "Миротворец" внес в черный список Диму БиланаКультура 30 апреля, 4:40
Трамп: США не назвали Китай валютным манипулятором из-за ситуации с КНДРМеждународная панорама 30 апреля, 3:58
Трамп дал поручение минторгу США выявить нарушения торговых соглашенийЭкономика и бизнес 30 апреля, 3:24
Ле Пен высказалась в пользу возвращения национальной валюты во ФранцииМеждународная панорама 30 апреля, 2:46
Четыре шайбы Пажо принесли "Оттаве" победу над "Рейнджерс" в матче 1/4 финала плей-офф НХЛСпорт 30 апреля, 2:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) потушили многоочаговый лесной пожар на окраине города Зима, расположенного в 230 км северо-западнее Иркутска. Об этом в воскресенье сообщил помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.
"При проведении ежедневной авиаразведки дежурная смена обнаружила бушующий в лесу огонь на площади более 15 га, который ветер гнал в сторону райцентра - города Зима. На ликвидацию многоочагового возгорания были направлены более 100 военнослужащих и 10 единиц пожарной спецтехники", - сказал Рощупкин.
По его словам, на пути к населенному пункту с помощью тракторных плугов была оборудована трехметровая минерализованная полоса. "В самой непролазной чаще на очаги пламени сбрасывал воду из ближайшей реки вертолет армейской авиации Ми-8", - добавил полковник.
На территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Бурятия создана группировка из более чем 26 тыс. военнослужащих и 4,5 тыс. единиц специальной и инженерной техники.
На всей территории Сибири действует режим ЧС в связи с сухой погодой и сильным ветром, что провоцирует высокую пожарную опасность. Особо острая ситуация с природными пожарами складывается в Иркутской области и в Бурятии, где сгорели около 100 жилых домов.