В Оренбурге 10 детей госпитализированы с острой кишечной инфекцией

ОРЕНБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Десять детей госпитализированы в одну из больниц Оренбурга с острой кишечной инфекцией, сообщила ТАСС пресс-секретарь Минздрава области Наталья Чепургина.

"Действительно, десять детей поступили, острая кишечная инфекция", - пояснила она и добавила, что состояние детей сейчас стабильное.

В данный момент врачи оказывают детям необходимую помощь. Специалисты Роспотребнадзора выясняют характер инфекции.