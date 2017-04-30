В Оренбурге 10 детей госпитализированы с острой кишечной инфекцией

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ОРЕНБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Десять детей госпитализированы в одну из больниц Оренбурга с острой кишечной инфекцией, сообщила ТАСС пресс-секретарь Минздрава области Наталья Чепургина.
"Действительно, десять детей поступили, острая кишечная инфекция", - пояснила она и добавила, что состояние детей сейчас стабильное.
В данный момент врачи оказывают детям необходимую помощь. Специалисты Роспотребнадзора выясняют характер инфекции.