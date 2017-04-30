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Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге

Происшествия
30 апреля, 8:34 дата обновления: 30 апреля, 8:56 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, апреля. /ТАСС

Спасатели эвакуировали 25 человек, в том числе четверых детей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Два человека погибли во время пожара в пятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

"По данным следователей, в пожаре погибли два человека. На место выдвигается следственно-оперативная группа. Будет проводится осмотр места происшествия, тела направят на судебно-медицинское исследование, чтобы выяснить точную причину смерти", - сказал Шульга.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, пожар произошел в Екатеринбурге в пятиэтажном жилом доме по улице Индустрии, спасатели эвакуировали 25 человек, в том числе четверых детей. "По предварительной информации, на площади 50 кв. м горит квартира на втором этаже муниципального пятиэтажного жилого дома. В 08:27 пожар был локализован, в тушении задействованы семь единиц техники", - сообщили в ведомстве.

Руководитель пресс-службы Свердловской полиции Валерий Горелых добавил, что на месте происшествия работают полицейские. "Сотрудники уголовного розыска выясняют личности погибших, устанавливают точную причину пожара, участковые уполномоченные опрашивают соседей на предмет установления обстоятельств возникновения этого ЧП. По итогам начавшейся проверки будет принято процессуальное решение", - сказал он.

В пресс-службе регионального управления СК сообщили, что следственные органы организовали доследственную проверку.

"Сегодня в правоохранительные органы Орджоникидзевского района города Екатеринбурга поступило сообщение об обнаружении в процессе тушения пожара в квартире дома по улице Индустрии тел двух человек. По данному факту следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбурга организовано проведение доследственной проверки. По результатам проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в том числе сотрудники территориального следственного отдела областного Следственного комитета, представители МЧС и полиции. "Проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению личностей погибших граждан, а также опросу возможных очевидцев. Будет проведен комплекс необходимых экспертиз, среди которых судебная медицинская экспертиза тел погибших в целях установления точной причины смерти, а также пожарно-техническая экспертиза для установления точного очага и причин возгорания", - пояснили в ведомстве.

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