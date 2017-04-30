Пять человек погибли и десятки пострадали в результате торнадо в штате Техас

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Как минимум пять человек погибли в результате серии торнадо, произошедших на северо-востоке штата Техас. Об этом в воскресенье сообщает телеканал CBS со ссылкой на официальных лиц.
По данным телеканала, три торнадо затронули регион во второй половине субботы, 29 апреля. По меньшей мере пять человек погибли, медики также госпитализировали более 50 человек.
Ранее в штатах Миссури и Оклахома из-за ливней и выхода рек из берегов власти объявили о введении режима ЧС и эвакуации жителей около 100 населенных пунктов и районов.