Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пять человек погибли и десятки пострадали в результате торнадо в штате Техас

Происшествия
30 апреля, 9:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, апреля. /ТАСС

Отмечается, что более 50 человек были госпитализированы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Как минимум пять человек погибли в результате серии торнадо, произошедших на северо-востоке штата Техас. Об этом в воскресенье сообщает телеканал CBS со ссылкой на официальных лиц.

По данным телеканала, три торнадо затронули регион во второй половине субботы, 29 апреля. По меньшей мере пять человек погибли, медики также госпитализировали более 50 человек.

Ранее в штатах Миссури и Оклахома из-за ливней и выхода рек из берегов власти объявили о введении режима ЧС и эвакуации жителей около 100 населенных пунктов и районов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве после дорожного конфликта со стрельбой объявлен план перехват
2
Посол РФ: присоединение Норвегии к ПРО НАТО будет иметь последствия для всего альянса
3
Владимир Кличко не сумел вернуть два титула чемпиона мира, проиграв британцу Джошуа
4
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
5
Оливер Стоун считает, что новый фильм о Путине откроет американцам другое мировоззрение
6
СМИ: крупнейший в мире гидросамолет КНР прошел наземное испытание
7
Залпы по "Армате": за что западные СМИ "любят" новейший российский танк
Темы дня
Загрузка...
Реклама