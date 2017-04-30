Роспотребнадзор обнаружил высокую концентрацию вредных веществ от пожаров в Бурятии

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УЛАН-УДЭ, 30 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор обнаружил высокую концентрацию вредных веществ в поселке Сотниково в Бурятии в связи с пожарами. На данный момент ситуация находится в норме, сообщили в воскресенье в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.
"Превышение максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ, связанных с лесными пожарами, отмечалось в поселке Сотниково Иволгинского района в двух пробах по взвешенным веществам от 1,06 до 3,44 раз. По остальным 65 исследованиям содержание примесей не превышало предельно допустимые концентрации", - говорится в сообщении.
На данный момент ситуация не представляет угрозы, отметили в ведомстве, однако, в случае появления задымления населению рекомендуется минимизировать время пребывания на улице, плотно закрывать окна и двери, пользоваться марлевыми масками.
Как отмечает центральный аппарат Роспотребнадзора, специалисты продолжают отбирать пробы воздуха и следить за концентрацией вредных веществ в населенных пунктах, приближенных к очагам лесных пожаров. Для координации работы в Бурятию отправлены специалисты центрального аппарата ведомства.
Как ранее сообщал ТАСС, в Бурятии действует 20 очагов лесных пожаров на площади около 2 тыс. га. За сутки площадь пожаров увеличилась вдвое.