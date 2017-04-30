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В Пакистане погибли 11 человек в результате падения автобуса в ущелье

Происшествия
30 апреля, 10:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, апреля. /ТАСС

По предварительным данным, ДТП могло произойти из-за плохих погодных условий

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Одиннадцать человек погибли, девять пострадали в результате падения микроавтобуса в ущелье на северо-западе Пакистана. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на полицию.

По предварительным данным, ДТП могло произойти из-за плохих погодных условий - дорога была мокрой после дождя.

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