В Пакистане погибли 11 человек в результате падения автобуса в ущелье

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Одиннадцать человек погибли, девять пострадали в результате падения микроавтобуса в ущелье на северо-западе Пакистана. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на полицию.

По предварительным данным, ДТП могло произойти из-за плохих погодных условий - дорога была мокрой после дождя.