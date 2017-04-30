Поисково-спасательные работы на месте схода оползня в Киргизии временно прекращены

БИШКЕК, 30 апреля. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Поисково-спасательные работы на месте схода оползня в селе Аю Ошской области Киргизии, где под земляной массой оказались 24 человека, временно приостановлены из-за плохих погодных условий. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в МЧС республики.

"Минувшей ночью на месте ЧП выпал снег, а сегодня утром пошел проливной дождь, в связи с чем и было принято решение временно приостановить работы", - заявили в министерстве. По словам его сотрудников, сложные погодные условия затрудняют проведение поисковой операции и создают угрозу жизни спасателей, поскольку сохраняется вероятность продолжения движения земляной массы.

"Пока никого из выживших или тела погибших на месте трагедии обнаружить не удалось", - отметили в МЧС.

В общей сложности в поисково-спасательных работах задействованы более двухсот сотрудников МЧС, Гражданской обороны, МВД Киргизии и военнослужащих Генштаба ВС, а также врачи и специалисты, которые оказывают психологическую помощь родственникам оказавшихся под оползнем людей.

"Более 100 военнослужащих выехали из районов своей дислокации к месту схода оползня в целях оказания помощи жителям села Аю", - говорится в сообщении Генштаба ВС республики. Военнослужащие приступили к расчистке завалов почти сразу же "после прибытия на место". "Все необходимое для работы военные привезли с собой - штыковые и совковые лопаты, носилки, палатки для ночевки и полевую кухню", - отмечается в заявлении.

"Руководство и личный состав Генерального штаба восприняли трагедию жителей Аю как свою и будут оказывать помощь сколько необходимо до особого указания руководства", - подчеркивается в сообщении.

Оползень сошел на село Аю утром 29 апреля. Под земляной массой объемом около 1 млн кубометров оказались шесть одноэтажных жилых домов, в которых, по предварительным данным МЧС, в тот момент находились 24 человека, включая девять детей в возрасте до 14 лет. По предварительным данным МЧС, все они считаются погибшими. В связи с угрозой продолжения движения оползня из села Аю в безопасное место эвакуированы 85 его жителей.

В Киргизии в воскресенье объявлен День траура по погибшим.