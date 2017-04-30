На месте схода оползня на юге Киргизии обнаружены тела двух детей

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БИШКЕК, 30 апреля. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Тела двух девочек, погибших в результате схода оползня в селе Аю Ошской области Киргизии, обнаружены во время проведения поисково-спасательных работ на месте ЧП. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в МЧС республики.
"Погибшие уже опознаны родственниками, поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются", - заявили в министерстве. Ранее спасательная операция была временно приостановлена из-за проливного дождя в этой местности.
Оползень сошел на село Аю утром 29 апреля. Под земляной массой объемом около 1 млн кубометров оказались шесть одноэтажных жилых домов, в которых, по предварительным данным МЧС, в тот момент находились 24 человека, включая девять детей в возрасте до 14 лет. По предварительным данным МЧС, все они считаются погибшими. В связи с угрозой продолжения движения оползня из села Аю в безопасное место эвакуированы 85 его жителей.
В поисково-спасательных работах в Аю задействованы в общей сложности около 400 сотрудников МЧС, комиссии Гражданской обороны, МВД и военнослужащих.
В Киргизии объявлен День траура по погибшим.