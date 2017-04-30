Швейцарский альпинист Уэли Стек погиб во время подъема на Эверест

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Швейцарский альпинист Уэли Стек, известный покорением наиболее высоких горных вершин планеты, погиб в воскресенье во время одного из подъемов в возрасте 40 лет. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Федерацию альпинизма Непала.

"Этим утром у альпиниста произошел инцидент на вершине Нупце, в результате которого он погиб. Вероятно, он поскользнулся", - заявил глава Федерации альпинизма Непала Анг Церинг Шепра.

Эверест - самая высокая точка на планете. За всю историю покорения на его склонах погибло более 280 человек. На высоких участках тела погибших зачастую остаются неубранными из-за сложностей с их эвакуацией.