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Власти префектуры Фукусима запросили помощь Сил самообороны Японии из-за лесных пожаров

Происшествия
30 апреля, 13:49 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов

Причиной пожара, который начался в субботу вечером, мог стать удар молнии

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ТОКИО, 30 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Лесной пожар начался вечером в субботу в районе японского города Намиэ, расположенного в префектуре Фукусима.

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Как сообщило агентство Kyodo, власти префектуры обратились за помощью к Силам самообороны Японии.

В воскресенье утром огонь охватил площадь около 10 гектаров. Благодаря усилиям пожарных, которым в работе помогали три вертолета, возгорание удалось практически полностью ликвидировать, однако из-за сильного ветра пожар вновь начал распространяться. По предварительным данным, никто не пострадал.

В правоохранительных органах полагают, что причиной пожара мог стать удар молнии.

Город Намиэ расположен в нескольких десятках километров от аварийной АЭС "Фукусима-1". Сообщений об угрозе этому объекту в связи с пожаром не поступало.

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