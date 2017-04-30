Власти префектуры Фукусима запросили помощь Сил самообороны Японии из-за лесных пожаров

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ТОКИО, 30 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Лесной пожар начался вечером в субботу в районе японского города Намиэ, расположенного в префектуре Фукусима.
Как сообщило агентство Kyodo, власти префектуры обратились за помощью к Силам самообороны Японии.
В воскресенье утром огонь охватил площадь около 10 гектаров. Благодаря усилиям пожарных, которым в работе помогали три вертолета, возгорание удалось практически полностью ликвидировать, однако из-за сильного ветра пожар вновь начал распространяться. По предварительным данным, никто не пострадал.
В правоохранительных органах полагают, что причиной пожара мог стать удар молнии.
Город Намиэ расположен в нескольких десятках километров от аварийной АЭС "Фукусима-1". Сообщений об угрозе этому объекту в связи с пожаром не поступало.