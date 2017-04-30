Во Внукове задержаны двое граждан ближнего зарубежья с порохом и охотничьими патронами

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Порох и охотничьи патроны обнаружили полицейские у двух граждан ближнего зарубежья при входе в аэропорт Внуково, они задержаны. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"При входе в аэропорт Внуково сотрудники полиции обнаружили у двух граждан ближнего зарубежья порох и охотничьи патроны. В настоящее время они задержаны", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"), проводится проверка.