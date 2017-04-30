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Спасатели ликвидируют разлив нефтепродуктов на реке Нерехта во Владимирской области

Происшествия
30 апреля, 13:37 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 30, апреля. /ТАСС

Отмечается, что населенным пунктам ничего не угрожает

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ВЛАДИМИР, 30 апреля. /ТАСС/. Спасатели ликвидируют масляное пятно площадью около 500 кв. метров на реке Нерехта во Владимирской области, образовавшееся в результате утечки нефтепродуктов при незаконной врезке в нефтетрубопровод. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.

"На реке Нерехта, протекающей на территории Ковровского района, обнаружено масляное пятно площадью 5 на 100 метров. Предположительно оно образовалось из-за утечки дизельного топлива при незаконной врезке в нефтетрубопровод Нижний Новгород-Новки. Сообщение поступило в 11:00 мск от очевидца. Сейчас проводится работа по ликвидации пятна", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время спасателями устанавливаются боновые ограждения, ведется подвоз абсорбентов, которые обладают эффектом осаждения нефтепродуктов и их дезактивации. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, сплавсредства, с помощью беспилотников ведется мониторинг ситуации.

Река Нерехта является притоком Клязьмы - самой значимой реки Владимирской области, вдоль ее берегов расположено большинство населенных пунктов региона. По словам сотрудников МЧС, Нерехта считается чистейшей рекой области. Вниз по течению от места разлива нефтепродуктов находится второй по величине город региона - Ковров.

"Маловероятны последствия разлива, ведутся активные работы по устранению пятна, населенным пунктам ничего не угрожает", - добавили в пресс-службе.

Информация о ЧП передана в следственные органы и полицию. Будут установлены виновные в произошедшем.

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