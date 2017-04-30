Автомобиль сбил подростка на Калужском шоссе в Москве

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Водитель сбил 12-летнего школьника на пешеходном переходе на Калужском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.
"На 41-м км Калужского шоссе автомобиль сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе", - сказал собеседник агентства.
Как сообщили ТАСС в столичном департаменте гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, вертолет Московского авиационного центра доставил мальчика в девятую городскую клиническую больницу, ребенка госпитализировали.