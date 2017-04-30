Пожарные не нашли признаков возгорания в посольстве КНДР в Москве

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Пожарные проверили информацию о возгорании в посольстве КНДР в Москве и не нашли признаков пожара. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
"В пожарную службу поступило сообщение о пожаре на по адресу: улица Мосфильмовская, дом 72/3. Прибывшие пожарные не нашили признаков возгораний. Вызов ложный", - сказал собеседник агентства.
По этому адресу находится посольство КНДР.