Специалисты оценят ущерб природе от разлива нефтепродуктов на реке под Владимиром

ВЛАДИМИР, 30 апреля. /ТАСС/. Специалистам предстоит оценить ущерб, который причинен природе в результате разлива нефтепродуктов на реке Нерехта во Владимирской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"Предстоит подсчитать нанесенный ущерб, уже по итогам этого управлением СК РФ по Владимирской области будет принято решение о проведении проверки. Ситуация взята на контроль", - сказали в пресс-службе.

По данным директора департамента природопользования и окружающей среды администрации Владимирской области Алексея Мигачева, к месту разлива прибыли 300 специалистов компании "Транснфеть". Они установили боновые заграждения, препятствующие движению загрязняющих веществ. "Сейчас задача все вычистить, основная часть пятна уже собрана. Затем уже будет оценен ущерб, по предварительной информации, это новая врезка, расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы", - добавил Мигачев.

В настоящее время спасатели собрали уже 300 кг нефтепродуктов.

Как сообщалось ранее, на реке Нерехта, протекающей на территории Ковровского района Владимирской области, в 5 км выше по течению от Коврова, в пригородной зоне было обнаружено масляное пятно площадью 5 на 100 метров. Предположительно оно образовалось из-за утечки дизельного топлива при незаконной врезке в нефтетрубопровод Нижний Новгород-Новки.

Река Нерехта является притоком Клязьмы - самой значимой реки Владимирской области, вдоль ее берегов расположено большинство населенных пунктов региона. По словам сотрудников МЧС, Нерехта считается чистейшей рекой области.