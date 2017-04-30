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СМИ: в Стамбуле убит глава оппозиционного иранского телеканала

Происшествия
30 апреля, 16:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, апреля. /ТАСС

По предварительным данным, убийство связано с финансовыми проблемами Саида Каримиана. Родственники погибшего сообщили журналистам, что в последние месяцы он получал угрозы

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Саид Каримиан, глава телекомпании Gem TV, которая объединяет несколько вещающих на персидском языке спутниковых телеканалов, был застрелен в субботу в Стамбуле. Вместе с Каримианом, имеющим британское подданство и ранее заочно приговоренным иранским судом к шести годам тюрьмы, был убит его бизнес-партнер из Кувейта, сообщила турецкая газета Hurriyet Daily News.

Инцидент произошел на севере европейской части Стамбула в субботу вечером. Черный джип перегородил дорогу автомобилю, в котором находились Каримиан и его спутник. Из джипа вышли неизвестные в масках и расстреляли автомобиль. Каримиан погиб на месте, его коллега из Кувейта находится в больнице.

Турецкая полиция проводит расследование инцидента, изъяты записи камер наблюдения. Стражи порядка обнаружили сгоревший джип нападавших в десяти километрах от места преступления. По предварительным данным, убийство связано с финансовыми проблемами Каримиана.

По данным британского телеканала Би-би-си, компания Gem TV объединяет 17 телеканалов, транслирующих западные передачи и телесериалы на персидском языке. Помимо этого, в компанию входят телеканалы на арабском и курдском языках. Суд в Тегеране заочно приговорил Каримиана к тюрьме за "распространение пропаганды против Ирана". Родственники убитого сообщили Би-би-си, что он последние три месяца получал угрозы от иранских властей и в ближайшее время планировал вернуться из Стамбула в Лондон.

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