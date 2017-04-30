Источник: четыре человека погибли в ДТП в Оренбургской области

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Четыре человека погибли и еще пятеро пострадали при столкновении двух автомобилей в Оренбургской области. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

"В Оренбургской области в двух километрах от населенного пункта Александровка произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, возгорания не было. В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе три ребенка, еще четыре человека, в том числе два ребенка погибли", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время пострадавшие госпитализированы. На месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают его причины.