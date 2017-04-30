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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на японском острове Хоккайдо

Происшествия
30 апреля, 18:08 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало

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ТОКИО, 30 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на японском острове Хоккайдо. Об этом сообщило Японское метеорологическое агентство.

Очаг землетрясения залегал на глубине 50 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Колебания почвы после землетрясения зафиксировали также станции слежения в префектурах Аомори и Иватэ.

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