Три человека пострадали в ДТП на севере Москвы

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате аварии с двумя автомобилями на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
"На Гостиничной улице произошло столкновение двух легковых автомобилей. По предварительным данным, пострадало три человека", - сказал собеседник агентства.
Как пояснили в УГИБДД, пострадавших сейчас осматривают врачи, им оказывается вся необходимая помощь. На месте ДТП работают сотрудники столичной Госавтоинспекции.