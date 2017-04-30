Три человека пострадали в ДТП на севере Москвы

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате аварии с двумя автомобилями на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"На Гостиничной улице произошло столкновение двух легковых автомобилей. По предварительным данным, пострадало три человека", - сказал собеседник агентства.

Как пояснили в УГИБДД, пострадавших сейчас осматривают врачи, им оказывается вся необходимая помощь. На месте ДТП работают сотрудники столичной Госавтоинспекции.