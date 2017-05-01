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Непогода на юге и в центральной части США привела к гибели семи человек

Происшествия
1 мая, 0:34 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Сильнее всего от удара стихии пострадал восток штата Техас, где торнадо буквально снесли все на своем пути общей протяженностью 56 км и шириной 24 км

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© EPA/MIKE STONE

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Обильные осадки, бури и торнадо обрушились в минувшие выходные дни на американские штаты Техас, Миссури, Миссисипи, Арканзас, Алабама, Оклахома и Луизиана. Число жертв стихии возросло в воскресенье до семи человек.

Сильнее остальных районов пострадал восток Техаса, где минувшей ночью торнадо унесли жизни четырех человек, травмы и увечья получили еще около 50. Смерчи в буквальном смысле снесли все на своем пути общей протяженностью 56 км и шириной 24 км. "Ущерб огромен. Картина бедствия по меньшей мере душераздирающая и печальная", - заявила в воскресенье на пресс-конференции Лу Энн Эверетт, мэр городка Кантон, расположенного в 80 км восточнее Далласа.

Операцию по ликвидации последствий бедствия в этой зоне пришлось приостановить из-за непогоды, сообщил глава исполнительной ветви власти в округе Ван-Занд (штат Техас) Дон Киркпатрик. "Мы вместе со спасателями будем стараться продолжать работу и оповестим население в случае возникновения новых торнадо", - пообещал он.

Из Арканзаса поступило известие о гибели женщины. На ее дом обрушилось дерево, не выдержав напора ветра. Еще один человек погиб в центральной части Миссисипи, обстоятельства трагедии пока не раскрываются.

Как ранее сообщалось, один человек стал жертвой наводнения, последовавшего за сильными ливнями в штате Миссури. Там, а также в Оклахоме осадки привели к подтоплению низин, обрывам линий электропередачи и нарушению движения наземного транспорта. В этих штатах введено чрезвычайное положение.

Губернатор Миссури Эрик Грейтенс в субботу посетил зону бедствия. "Я прошу всех жителей Миссури молиться о благополучии тех, кто пострадал от штормовой погоды прошлой ночью. Семьи по всей территории штата были застигнуты врасплох дождями и разрушительной силы ветрами, скорость которых достигала 67,9 метра в секунду, особенно в ряде городов на западе штата", - заявил он.

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