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В Зеленограде застрелен 20-летний юноша

Происшествия
1 мая, 0:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, мая. /ТАСС

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство"

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МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) России возбудил дело об убийстве 20-летнего молодого человека в Зеленограде. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК по Москве.

"Вечером 30 апреля вблизи жилого дома в 20-м микрорайоне Зеленограда было обнаружено тело молодого человека 1997 года рождения с огнестрельным ранением. От полученного повреждения пострадавший скончался на месте", - сообщили в ГСУ.

Расследование ведется по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного главка СК.

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