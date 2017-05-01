СМИ: в Канаде пассажир такси убил водителя

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ОТТАВА, 1 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Полиция арестовала мужчину, который убил водителя такси в канадском городе Лондон (провинция Онтарио). Об этом сообщил телеканал CBC.
В полицию города поступил сигнал о нападении на водителя такси на одной из городских парковок. К моменту прибытия полиции 64-летний Виджай Бхатиа уже не подавал признаков жизни и позже скончался в больнице. Обстоятельства убийства не раскрываются.
По горячим следам полицейским удалось задержать двух пассажиров такси, одному из которых - 23-летнему мужчине - были предъявлены обвинения в убийстве. Он арестован и в ближайшее время предстанет перед судом. Второй задержанный после выяснения всех обстоятельств был отпущен из-под стражи.
Полиция полагает, что арестованный молодой человек может быть причастен к еще одному нападению на человека, совершенному в Лондоне ранее, но обстоятельства этого преступления полицейские также не раскрывают.
Лондон расположен в 190 км к юго-западу от Торонто - крупнейшего мегаполиса Канады.