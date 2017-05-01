В Хабаровском крае автомобиль упал с моста в озеро

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ХАБАРОВСК, 1 мая. /ТАСС/. Автомобиль, в котором находились два человека, упал с моста в озеро в Амурском районе Хабаровского края. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Хабаровскому краю.
Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного 30 апреля около 09:00 (02:00 мск). "По предварительной информации, с моста в озеро Падалинское опрокинулся автомобиль Honda. На момент происшествия в нем могли находиться два человека, личности которых сейчас устанавливаются", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, на месте происшествия работает группа спасателей Хабаровского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России с водолазным оборудованием. Они прибыли на озеро 30 апреля и уже провели предварительное обследование, однако людей не обнаружили. "Планируется 1 мая продолжить поисковые работы", - добавили в ведомстве.