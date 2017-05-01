В результате ДТП со школьным автобусом в Техасе погибли два человека

NYT: Трамп не предупредил Госдеп и Совет нацбезопасности о приглашении ДутертеМеждународная панорама 1 мая, 3:33
СМИ: Вэл Килмер подтвердил, что лечился от онкологического заболеванияКультура 1 мая, 3:25
Французская актриса Даниэль Дарьё отмечает столетний юбилейКультура 1 мая, 3:15
Албин: дефект кровли стадиона "Санкт-Петербург" ликвидированСпорт 1 мая, 2:24
Вратарь Шестеркин вызван в сборную России по хоккеюСпорт 1 мая, 1:37
Российских членов "Ночных волков" не пустили в ПольшуОбщество 1 мая, 1:33
СМИ: Ренци с большим отрывом лидирует на внутрипартийных выборахМеждународная панорама 1 мая, 1:30
Солнце в "Зените": волейболисты из Казани третий год подряд выигрывают Лигу чемпионовСпорт 1 мая, 1:02
Непогода на юге и в центральной части США привела к гибели семи человекПроисшествия 1 мая, 0:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. На западе американского штата Техас произошло лобовое столкновение грузовика и автобуса, на котором школьные тренеры и спортсмены возвращались с соревнований. Погибли по меньшей мере два человека, сообщает Associated Press (AP).
По информации агентства, авария произошла 30 апреля неподалеку от города Эль-Пасо. Всего в автобусе находились 34 человека. В результате ДТП погибли тренер и водитель грузовика. Пострадавшие были направлены в больницы.