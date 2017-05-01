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В результате ДТП со школьным автобусом в Техасе погибли два человека

Происшествия
1 мая, 3:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, мая. /ТАСС

Неподалеку от города Эль-Пасо столкнулись грузовик и автобус, на котором школьные тренеры и спортсмены возвращались с соревнований

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МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. На западе американского штата Техас произошло лобовое столкновение грузовика и автобуса, на котором школьные тренеры и спортсмены возвращались с соревнований. Погибли по меньшей мере два человека, сообщает Associated Press (AP).

По информации агентства, авария произошла 30 апреля неподалеку от города Эль-Пасо. Всего в автобусе находились 34 человека. В результате ДТП погибли тренер и водитель грузовика. Пострадавшие были направлены в больницы.

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