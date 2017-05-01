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ABC: полиция Австралии задержала мужчину, пробравшегося в Дом правительства в Мельбурне

Происшествия
1 мая, 4:26 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин

Задержанный, отказавшийся сообщить мотивы своего поступка, отправлен на медицинское освидетельствование

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СИДНЕЙ, 1 мая. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Полиция австралийского штата Виктория задержала человека, который в понедельник утром сумел проникнуть в Дом правительства в Мельбурне, миновав посты службы безопасности. Об этом сообщила телекомпания ABC, уточнив, что задержание произошло на крыше здания.

Как отметил представитель правоохранительных органов, задержанный отправлен на медицинское освидетельствование. Он отказался сообщать, как тот сумел миновать посты службы безопасности и что могло послужить мотивом его поступка.

Дом правительства в Мельбурне служит резиденцией губернатора Виктории, являющегося представителем британской короны в этом австралийском штате. В настоящее время губернатор Виктории Линда Дессау находится с визитом в Индонезии.

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