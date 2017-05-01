СМИ: пять человек спасены на западе Канады после крушения небольшого судна

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ОТТАВА, 1 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Пять человек были спасены после крушения небольшого судна у берегов тихоокеанской канадской провинции Британская Колумбия. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC.
Судно длиной 8,5 метра затонуло недалеко от острова Бартлетт. О причинах происшествия не сообщается. На месте ЧП в воде были обнаружены пять человек - все они доставлены в больницу, информации о состоянии пострадавших не поступало.
Как сообщила представитель Координационного спасательного центра Британской Колумбии Мелисса Киа, в спасательной операции были задействованы вертолеты, самолет и корабли Канадской береговой охраны. За несколько минут до прибытия спасателей пострадавших вытащили из воды команды двух частных судов, оказавшихся в районе крушения судна.