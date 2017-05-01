Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: пять человек спасены на западе Канады после крушения небольшого судна

Происшествия
1 мая, 5:36 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев

На месте происшествия были обнаружены пять человек, все они доставлены в больницу

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОТТАВА, 1 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Пять человек были спасены после крушения небольшого судна у берегов тихоокеанской канадской провинции Британская Колумбия. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC.

Судно длиной 8,5 метра затонуло недалеко от острова Бартлетт. О причинах происшествия не сообщается. На месте ЧП в воде были обнаружены пять человек - все они доставлены в больницу, информации о состоянии пострадавших не поступало.

Как сообщила представитель Координационного спасательного центра Британской Колумбии Мелисса Киа, в спасательной операции были задействованы вертолеты, самолет и корабли Канадской береговой охраны. За несколько минут до прибытия спасателей пострадавших вытащили из воды команды двух частных судов, оказавшихся в районе крушения судна.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Канада
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Зеленограде застрелен 20-летний юноша
2
Умею жить только в тундре: как оленевод Иван Ного стал миллионером
3
СМИ: у берегов Великобритании задержали семерых, предположительно, украинцев
4
Участники пробега "Дороги Победы - на Берлин" прибыли в Польшу
5
NYT: Трамп не предупредил Госдеп и Совет нацбезопасности о приглашении Дутерте
6
Ле Пен уверена в победе во втором туре выборов президента Франции
7
СМИ: Блэр объявил о возвращении в британскую политику в связи с Brexit
Темы дня
Загрузка...
Реклама