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Количество очагов лесных пожаров в Бурятии сократилось почти в два раза

Происшествия
1 мая, 6:28 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова

При этом общая площадь возгораний не изменилась

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УЛАН-УДЭ, 1 мая. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Количество пожаров в Бурятии за сутки сократилось почти в два раза: с 14 действующих и 6 локализованных, до 7 действующих и 5 локализованных. Об этом сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

"На утро 1 мая в Бурятии зарегистрировано 12 очагов возгораний. Из них действует 7 пожаров (Курумканский, Баунтовский, Джидинский и Тункинский районы) на 730 га. Еще 5 пожаров локализовано на 1,8 тыс. га", - уточнили в ведомстве.

Сутки назад общая площадь возгораний составляла порядка 2,4 тыс. га. На данный момент - около 2,5 тыс. га.

В настоящее время продолжает действовать пожар в Тункинском национальном парке на площади около 270 га. "На тушение данного очага привлечены дополнительно силы федерального резерва "Авиалесоохраны", - сообщили в РАЛХ. Крупный пожар в Заиграевском районе (на 1,7 тыс. га) - локализован, ведется его дотушивание.

С огнем на территории Бурятии борются более 700 человек - это сотрудники лесной охраны, местные жители, лица, арендаторы лесных участков, парашютисты-пожарные Забайкальской базы авиационной охраны лесов. Задействовано более 200 единиц тяжелой и лесопожарной техники.

Пожароопасный период в регионе начался в первых числах апреля. За прошедшее время зарегистрировано 126 возгораний, огнем пройдено 12,2 тыс. га. "В прошлом году на эту дату было зарегистрировано 46 очагов на общей площади около 820 га", - добавили в РАЛХ.

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