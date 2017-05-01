Число жертв стихии на юге и в центральной части США возросло до 13 человек

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Число жертв разгула стихии в США достигло 13 человек. Об этом в понедельник сообщило агентство Associated Press (AP). Еще несколько человек считаются пропавшими без вести. Ранее сообщалось о семи погибших.

Обильные осадки и торнадо, обрушились в минувшие выходные дни на южную и центральную часть США. Непогода затронула американские штаты Техас, Миссури, Миссисипи, Арканзас, Алабама, Оклахома и Луизиана.

Сильнее остальных районов пострадал восток Техаса, где торнадо в буквальном смысле снесли все на своем пути общей протяженностью 56 км и шириной 24 км. В результате удара стихии один человек погиб, еще около 50 получили травмы и увечья. "Ущерб огромен. Картина бедствия по меньшей мере душераздирающая и печальная", - заявила в воскресенье на пресс-конференции Лу Энн Эверетт, мэр городка Кантон, расположенного в 80 км восточнее Далласа.