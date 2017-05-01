Не менее 20 пассажиров "Аэрофлота" пострадали из-за попадания самолета в "воздушную яму"

БАНГКОК, 1 мая. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Не менее 20 человек пострадали в результате попадания в "воздушную яму" самолета авиакомпании "Аэрофлот", следовавшего из Москвы в Бангкок. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов.

"У пострадавших множественные переломы. Среди них есть и россияне и иностранцы", - сообщил дипломат. По его словам, инцидент произошел во время снижения авиалайнера на подлете к Бангкоку.

"Пострадали, по всей видимости, те, кто не был пристегнут", - рассказал Соснов. Он отметил, что они доставлены в больницу в Бангкоке. Для оказания необходимой консульской помощи россиянам в медучреждение уже направлены сотрудники посольства.

Как сообщил посол России в Таиланде Кирилл Барский, в больнице остаются 12 человек. "Двоим пострадавшим сейчас проводится операция", - уточнил дипломат.

Посольство РФ в Таиланде открыло горячую линию после инцидента с авиарейсом из Москвы.

"Сотрудники посольства уже находятся в больнице, туда же направлен переводчик, - уточнил дипломат. - Всю информацию о происшествии можно получить в режиме реального времени в консульском отделе или у дежурного дипломата, а также на нашем сайте".

Номер телефона в российской дипмисии в Бангкоке +66-2-223-498-24.

При этом источник ТАСС в аэропорту Суваннапхум, где авиалайнер совершил посадку в 04:20 мск, сообщил о 25 пострадавших. По его данным, в больницу доставили 19 человек. "Остальные пассажиры получили необходимую помощь и отказались от дальнейшей госпитализации", - сообщил он, уточнив, что "больше всех пострадали пассажиры, находившиеся в хвостовой части лайнера".