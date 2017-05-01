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CBS: неизвестный открыл стрельбу на юго-западе США, восемь человек пострадали

Происшествия
1 мая, 7:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, мая. /ТАСС

Инцидент произошел на территории квартирного комплекса в Сан-Диего, нападавший ликвидирован

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МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. По крайней мере восемь человек получили ранения после того, как неизвестный в воскресение открыл стрельбу в одном из жилых кварталов Сан-Диего на юго-западе США. Об этом сообщил телеканал CBS.

Инцидент произошел около 18:00 по местному времени (04:00 понедельника мск) рядом с бассейном, расположенным на территории квартирного комплекса. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов ликвидировали нападавшего.

Полиция начала расследование инцидента. Пострадавшие направлены в больницы.

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