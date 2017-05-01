CBS: неизвестный открыл стрельбу на юго-западе США, восемь человек пострадали

Бутман: Москва или Петербург могут стать столицей Международного дня джаза в 2018 годуКультура 1 мая, 7:28
Не менее 20 пассажиров "Аэрофлота" пострадали из-за попадания самолета в "воздушную яму"Происшествия 1 мая, 6:48
Сериал "Главный госпиталь" завоевал премию "Эмми" в самой престижной номинацииКультура 1 мая, 6:32
Число жертв стихии на юге и в центральной части США возросло до 13 человекПроисшествия 1 мая, 6:26
Джошуа заявил, что готов провести бой-реванш с Кличко в любом местеСпорт 1 мая, 6:09
WP: в Конгрессе США договорились о принятии бюджета на 2017 финансовый годМеждународная панорама 1 мая, 5:43
Белый дом: некоторые СМИ США гонятся за сенсацией и не спешат признавать просчетыМеждународная панорама 1 мая, 5:26
"Сибирь" обменяла хоккеистов Шумакова, Шалунова и Окулова в ЦСКАСпорт 1 мая, 5:22
В Гаване состоялся гала-концерт к Международному дню джаза с участием Игоря БутманаКультура 1 мая, 5:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. По крайней мере восемь человек получили ранения после того, как неизвестный в воскресение открыл стрельбу в одном из жилых кварталов Сан-Диего на юго-западе США. Об этом сообщил телеканал CBS.
Инцидент произошел около 18:00 по местному времени (04:00 понедельника мск) рядом с бассейном, расположенным на территории квартирного комплекса. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов ликвидировали нападавшего.
Полиция начала расследование инцидента. Пострадавшие направлены в больницы.