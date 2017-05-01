CBS: неизвестный открыл стрельбу на юго-западе США, восемь человек пострадали

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. По крайней мере восемь человек получили ранения после того, как неизвестный в воскресение открыл стрельбу в одном из жилых кварталов Сан-Диего на юго-западе США. Об этом сообщил телеканал CBS.

Инцидент произошел около 18:00 по местному времени (04:00 понедельника мск) рядом с бассейном, расположенным на территории квартирного комплекса. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов ликвидировали нападавшего.

Полиция начала расследование инцидента. Пострадавшие направлены в больницы.