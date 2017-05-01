В Киргизии после схода оползня за медпомощью обратились 60 человек

БИШКЕК, 1 мая. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Около 60 человек обратились за медицинской помощью после схода оползня в селе Аю Ошской области Киргизии. Об этом сообщило Министерство здравоохранения республики. Оползень, сошедший на село 29 апреля, по предварительным данным, унес жизни 24 человек.

По данным ведомства, на месте трагедии развернута мобильная клиника. "Для оказания квалифицированной медицинской помощи в селе Аю работают четыре бригады врачей из двадцати человек, в том числе невропатолог, травматолог, хирург, педиатр, терапевт и акушер-гинеколог, а также две бригады психологов", - говорится в сообщении.

После ЧП в больницу Узгенского района были госпитализированы 10 жителей села Аю, в том числе шесть человек с диагнозом "ситуационный невроз" и двое с диагнозом "гипертонический криз". Еще один житель Аю после перенесенного инсульта находится в отделении реанимации.

"В целях профилактики инфекций, бригадой эпидемиологов проводятся подворные обходы, беседы с жителями о своевременном обращении к врачам в случае повышения температуры тела, при проявлении симптомов кишечных инфекций и вирусных инфекций", - отмечается в документе.

По официальной информации, в настоящее время на месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы, в которых задействованы около 400 сотрудников МЧС, МВД, комиссии Гражданской обороны, а также военнослужащие Сухопутных войск и Национальной гвардии. На данный момент им удалось обнаружить тела трех погибших.

Трагедия 29 апреля

Оползень сошел на село Аю утром 29 апреля. Под земляной массой большого объема оказались шесть одноэтажных жилых домов, в которых, по предварительным данным МЧС, в тот момент находились 24 человека, включая девять детей в возрасте до 14 лет, все они считаются погибшими. В связи с угрозой продолжения движения оползня из села Аю были эвакуированы 85 его жителей.

В марте 2017 года владельцы попавших под оползень домов были предупреждены МЧС о грозящей им опасности и получили предписание переселиться в безопасное место.

В Киргизии в связи с данной трагедией 30 апреля был объявлен день траура по погибшим.