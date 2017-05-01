Причиной инцидента с лайнером "Аэрофлота" стала "турбулентность ясного неба"

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МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Явление, известное как "турбулентность ясного неба", стало причиной инцидента с самолетом компании "Аэрофлот" Boeing 777, выполнявшим рейс Москва - Бангкок. Об этом говорится в сообщении "Аэрофлота".
"Турбулентность, в которую попал Boeing 777, в авиации известна как "турбулентность ясного неба". Ее основная особенность в том, что возникает она не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью, где метеорологический радиолокатор не может уловить ее приближение. Поэтому у экипажа нет возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на свои места", - говорится в сообщении компании.
По данным "Аэрофлота", ежегодно в мировой гражданской авиации фиксируется около 750 случаев турбулентности в ясном небе.
Инцидент произошел 1 мая - самолет, выполнявший рейс SU 270 Москва - Бангкок, за 40 минут до посадки попал в зону кратковременной турбулентности. Как сообщалось ранее, в результате происшествия пострадали не менее 20 человек. Как сообщил посол России в Таиланде Кирилл Барский, в больнице остаются 12 человек.