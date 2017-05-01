Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Причиной инцидента с лайнером "Аэрофлота" стала "турбулентность ясного неба"

Происшествия
1 мая, 9:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, мая. /ТАСС

Ее основная особенность в том, что возникает она не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью, где метеорологический радиолокатор не может уловить ее приближение

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Явление, известное как "турбулентность ясного неба", стало причиной инцидента с самолетом компании "Аэрофлот" Boeing 777, выполнявшим рейс Москва - Бангкок. Об этом говорится в сообщении "Аэрофлота".

"Турбулентность, в которую попал Boeing 777, в авиации известна как "турбулентность ясного неба". Ее основная особенность в том, что возникает она не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью, где метеорологический радиолокатор не может уловить ее приближение. Поэтому у экипажа нет возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на свои места", - говорится в сообщении компании.

По данным "Аэрофлота", ежегодно в мировой гражданской авиации фиксируется около 750 случаев турбулентности в ясном небе.

Инцидент произошел 1 мая - самолет, выполнявший рейс SU 270 Москва - Бангкок, за 40 минут до посадки попал в зону кратковременной турбулентности. Как сообщалось ранее, в результате происшествия пострадали не менее 20 человек. Как сообщил посол России в Таиланде Кирилл Барский, в больнице остаются 12 человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Таиланд
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Не менее 20 пассажиров "Аэрофлота" пострадали из-за попадания самолета в "воздушную яму"
2
Умею жить только в тундре: как оленевод Иван Ного стал миллионером
3
В Зеленограде застрелен 20-летний юноша
4
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
5
NYT: Трамп не предупредил Госдеп и Совет нацбезопасности о приглашении Дутерте
6
Участники пробега "Дороги Победы - на Берлин" прибыли в Польшу
7
Авиация заступила на дежурство для обеспечения хорошей погоды в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама