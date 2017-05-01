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В Москве неизвестные напали на мужчину и похитили у него более 2 млн рублей

Происшествия
1 мая, 9:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, мая. /ТАСС

По сообщению пресс-службы ГУ МВД, злоумышленники в подземном переходе распылили из баллончика "неустановленную жидкость" в лицо мужчине, после чего ограбили его

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МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Полиция разыскивает напавших на мужчину в центре Москвы и похитивших у него более 2 млн руб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Вечером 30 апреля при спуске в подземный переход на пересечении улиц 1905 года и Рочдельской неизвестные распылили из баллончика неустановленную жидкость в лицо мужчине, 1992 года рождения, похитили принадлежащие ему денежные средства, после чего скрылись. Материальный ущерб составил около 2,23 млн руб.", - сообщили в ГУ МВД.

Потерпевший с химическим ожогом роговицы и конъюнктивы глаз легкой степени обратился к медикам, после оказания помощи он был отпущен. По данному факту возбуждено уголовное дело о грабеже.

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