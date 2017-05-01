В Москве неизвестные напали на мужчину и похитили у него более 2 млн рублей

Утверждены требования к сотрудникам ГИБДД, принимающим экзамены по вождениюОбщество 1 мая, 9:42
Девушка Марадоны забила первый гол в своей карьере футболистки рукойСпорт 1 мая, 9:27
"Салават Юлаев" подтвердил подписание Воробьевым контракта с клубом НХЛ "Филадельфия"Спорт 1 мая, 9:18
Россиянин Хачанов поднялся на 14 позиций в рейтинге ATPСпорт 1 мая, 9:15
Завод имени Шаумяна поставит ГСМ "Уралвагонзаводу"Банк историй успеха 1 мая, 9:14
Командный пункт для перспективных средств РЭБ прошел госиспытания в РФАрмия и ОПК 1 мая, 9:09
Турецкий базар: о чем может говорить Эрдоган в СочиМеждународная панорама 1 мая, 9:00
Кэри: опыт работы в 21st Century Fox помогает руководить "Формулой-1"Спорт 1 мая, 8:50
Кэри: новый этап "Формулы-1" в США должен проходить в атмосфере, схожей с СупербоуломСпорт 1 мая, 8:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Полиция разыскивает напавших на мужчину в центре Москвы и похитивших у него более 2 млн руб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
"Вечером 30 апреля при спуске в подземный переход на пересечении улиц 1905 года и Рочдельской неизвестные распылили из баллончика неустановленную жидкость в лицо мужчине, 1992 года рождения, похитили принадлежащие ему денежные средства, после чего скрылись. Материальный ущерб составил около 2,23 млн руб.", - сообщили в ГУ МВД.
Потерпевший с химическим ожогом роговицы и конъюнктивы глаз легкой степени обратился к медикам, после оказания помощи он был отпущен. По данному факту возбуждено уголовное дело о грабеже.