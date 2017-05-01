В Москве неизвестные напали на мужчину и похитили у него более 2 млн рублей

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Полиция разыскивает напавших на мужчину в центре Москвы и похитивших у него более 2 млн руб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Вечером 30 апреля при спуске в подземный переход на пересечении улиц 1905 года и Рочдельской неизвестные распылили из баллончика неустановленную жидкость в лицо мужчине, 1992 года рождения, похитили принадлежащие ему денежные средства, после чего скрылись. Материальный ущерб составил около 2,23 млн руб.", - сообщили в ГУ МВД.

Потерпевший с химическим ожогом роговицы и конъюнктивы глаз легкой степени обратился к медикам, после оказания помощи он был отпущен. По данному факту возбуждено уголовное дело о грабеже.