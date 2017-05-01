Станция метро "Электросила" в Петербурге открыта после проверки

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая. /ТАСС/. Станция метро "Электросила", расположенная на Московском проспекте в Санкт-Петербурге, открыта после проверки из-за бесхозного предмета. Об этом сообщает петербургский метрополитен.
"В 10:40 мск станция "Электросила" открыта. Опасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.
Станция была закрыта в 10:09 мск на вход и выход из-за обнаруженного на платформе бесхозного предмета.