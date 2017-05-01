Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Станция метро "Электросила" в Петербурге открыта после проверки

Происшествия
1 мая, 10:34 дата обновления: 1 мая, 10:55 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, мая. /ТАСС

Проверка не выявила опасных предметов, сообщили в петербургском метрополитене

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая. /ТАСС/. Станция метро "Электросила", расположенная на Московском проспекте в Санкт-Петербурге, открыта после проверки из-за бесхозного предмета. Об этом сообщает петербургский метрополитен.

"В 10:40 мск станция "Электросила" открыта. Опасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

Станция была закрыта в 10:09 мск на вход и выход из-за обнаруженного на платформе бесхозного предмета.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Таиланде в результате инцидента с рейсом "Аэрофлота" пострадали 27 человек
2
Умею жить только в тундре: как оленевод Иван Ного стал миллионером
3
В Москве неизвестные похитили у мужчины более 2 млн рублей
4
NYT: Трамп не предупредил Госдеп и Совет нацбезопасности о приглашении Дутерте
5
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
6
Мэр Москвы поздравил жителей столицы с Праздником Весны и Труда
7
Участники пробега "Дороги Победы - на Берлин" прибыли в Польшу
Темы дня
Загрузка...
Реклама