В Швеции неизвестные подожгли шиитскую мечеть

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СТОКГОЛЬМ, 1 мая. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева /. Поджог в крупнейшей в Швеции шиитской мечети Имама Али в северном стокгольмском пригороде Йерфелла произошел минувшей ночью. Об этом сообщает телеканал SVT.
"Похоже, что поджог произведен с внешней стороны (здания)", - отметил ответственный по связям с прессой столичной полиции Ларс Бюстрем.
На тушение огня прибыло несколько пожарных расчетов. В инциденте никто не пострадал.
По информации представителей мечети, повреждено около 30-50% здания. В нем находится библиотека с более 3 тыс. книг, но пока неизвестно, сгорели ли и они.
Согласно планам, 1 мая в мечети должны были пройти занятия для 80 детей. Это мероприятие теперь пришлось отменить. О происшествии была информирована полиция безопасности СЕПО.