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В Швеции неизвестные подожгли шиитскую мечеть

Происшествия
1 мая, 11:33 UTC+3 СТОКГОЛЬМ ТАСС Ирина, Дергачева

В результате инцидента никто не пострадал

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СТОКГОЛЬМ, 1 мая. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева /. Поджог в крупнейшей в Швеции шиитской мечети Имама Али в северном стокгольмском пригороде Йерфелла произошел минувшей ночью. Об этом сообщает телеканал SVT.

"Похоже, что поджог произведен с внешней стороны (здания)", - отметил ответственный по связям с прессой столичной полиции Ларс Бюстрем.

На тушение огня прибыло несколько пожарных расчетов. В инциденте никто не пострадал.

По информации представителей мечети, повреждено около 30-50% здания. В нем находится библиотека с более 3 тыс. книг, но пока неизвестно, сгорели ли и они.

Согласно планам, 1 мая в мечети должны были пройти занятия для 80 детей. Это мероприятие теперь пришлось отменить. О происшествии была информирована полиция безопасности СЕПО.

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