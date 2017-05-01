В Швеции неизвестные подожгли шиитскую мечеть

СТОКГОЛЬМ, 1 мая. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева /. Поджог в крупнейшей в Швеции шиитской мечети Имама Али в северном стокгольмском пригороде Йерфелла произошел минувшей ночью. Об этом сообщает телеканал SVT.

"Похоже, что поджог произведен с внешней стороны (здания)", - отметил ответственный по связям с прессой столичной полиции Ларс Бюстрем.

На тушение огня прибыло несколько пожарных расчетов. В инциденте никто не пострадал.

По информации представителей мечети, повреждено около 30-50% здания. В нем находится библиотека с более 3 тыс. книг, но пока неизвестно, сгорели ли и они.

Согласно планам, 1 мая в мечети должны были пройти занятия для 80 детей. Это мероприятие теперь пришлось отменить. О происшествии была информирована полиция безопасности СЕПО.