СК начал проверку по факту получения травм пассажирами рейса Москва - Бангкок

Промоутеры Пакьяо продолжают переговоры о проведении боя в РоссииСпорт 1 мая, 12:15
СК начал проверку по факту получения травм пассажирами рейса Москва - БангкокПроисшествия 1 мая, 12:14
"Хрупкий мир": в Москве проходит чемпионат по скульптуре из пескаКультура 1 мая, 12:12
Более 47 тысяч иностранцев хотят стать волонтерами Кубка конфедераций и ЧМ-2018 в РоссииСпорт 1 мая, 11:56
Испытанные в Сирии средства защиты саперов поступят в российские войска в 2017 годуАрмия и ОПК 1 мая, 11:53
Макрон пригрозил выходом Франции из ЕС, если союз не проведет реформыМеждународная панорама 1 мая, 11:48
Масштабная реставрация и указатели на китайском: в Петергофе открылся сезон фонтановОбщество 1 мая, 11:48
Особый противопожарный режим введен в 15 регионах Сибири и Дальнего ВостокаПроисшествия 1 мая, 11:28
Эксперты ООН прогнозируют рост российской экономики в 2017 годуЭкономика и бизнес 1 мая, 11:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета организовало доследственную проверку по факту травмирования пассажиров рейса Москва - Бангкок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ММСУТ.
По предварительным данным следствия, примерно 02:50 мск за 40 минут до посадки в аэропорту Бангкока самолет Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из аэропорта Шереметьево, попал в зону турбулентности. В результате часть пассажиров получила различные травмы.
"В настоящее время следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в ведомстве.
Следователи опросят экипаж и пассажиров после их возвращения. "Уже сейчас следствие истребует интересующую информацию в авиакомпании, ведется работа по установлению точного количества пострадавших", - заключили в ММСУТ.