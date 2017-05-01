СК начал проверку по факту получения травм пассажирами рейса Москва - Бангкок

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета организовало доследственную проверку по факту травмирования пассажиров рейса Москва - Бангкок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ММСУТ.

По предварительным данным следствия, примерно 02:50 мск за 40 минут до посадки в аэропорту Бангкока самолет Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из аэропорта Шереметьево, попал в зону турбулентности. В результате часть пассажиров получила различные травмы.

"В настоящее время следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в ведомстве.

Следователи опросят экипаж и пассажиров после их возвращения. "Уже сейчас следствие истребует интересующую информацию в авиакомпании, ведется работа по установлению точного количества пострадавших", - заключили в ММСУТ.