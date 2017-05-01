Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК начал проверку по факту получения травм пассажирами рейса Москва - Бангкок

Происшествия
1 мая, 12:14 UTC+3

Следователи опросят экипаж и пассажиров после их возвращения

Поделиться
Материал из 1 страницы
© REUTERS/Maxim Shemetov

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета организовало доследственную проверку по факту травмирования пассажиров рейса Москва - Бангкок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ММСУТ.

По предварительным данным следствия, примерно 02:50 мск за 40 минут до посадки в аэропорту Бангкока самолет Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из аэропорта Шереметьево, попал в зону турбулентности. В результате часть пассажиров получила различные травмы.

"В настоящее время следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в ведомстве.

Следователи опросят экипаж и пассажиров после их возвращения. "Уже сейчас следствие истребует интересующую информацию в авиакомпании, ведется работа по установлению точного количества пострадавших", - заключили в ММСУТ.

Смотрите также

В Таиланде в результате инцидента с рейсом "Аэрофлота" пострадали 27 человек

Причиной инцидента с лайнером "Аэрофлота" стала "турбулентность ясного неба"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧП на рейсе "Аэрофлота" Москва - Бангкок
Страны
Россия Таиланд
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Таиланде в результате инцидента с рейсом "Аэрофлота" пострадали 27 человек
2
Макрон пригрозил выходом Франции из ЕС, если союз не проведет реформы
3
Утверждены требования к сотрудникам ГИБДД, принимающим экзамены по вождению
4
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
5
Умею жить только в тундре: как оленевод Иван Ного стал миллионером
6
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
7
Около 130 тысяч человек участвовали в шествии профсоюзов в центре Москвы
Темы дня
Загрузка...
Реклама