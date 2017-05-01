Число лесных пожаров в Иркутской области сократилось почти вдвое

ИРКУТСК, 1 мая. /ТАСС/. Число очагов лесных пожаров в Иркутской области за прошедшие сутки сократилось с 15 до восьми. Об этом сообщили ТАСС в региональной диспетчерской службе Авиалесохраны Иркутской области.

"Всего восемь лесных пожаров общей площадью 4,4 тыс. га", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что к концу дня в регионе должно остаться три локализованных лесных пожара.

Накануне сообщалось о 15 очагах пожаров общей площадью 4,8 тыс. га.