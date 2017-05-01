МЧС: массовые пожары в Сибири не остановили сжигание мусора

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МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Профилактическая работа с населением усилена в сибирских регионах, где, несмотря на произошедшие массовые пожары, люди продолжают жечь траву и мусор. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС.
"Власти сибирских регионов, где обстановка с природными пожарами неблагоприятна, усилили меры профилактики - перекрывается вход в леса, устанавливаются лица, причастные к возгораниям, активизирована разъяснительная работа с гражданами", - сказал собеседник агентства.
По его словам, массовые пожары в сибирских регионах, в результате которых почти 500 человек остались без жилья и без имущества, похоже, не возымели действия на рядовых граждан. "Люди продолжают сжигать мусор и прошлогоднюю траву, невзирая на ветреную погоду и полный запрет на всякое использование открытого огня, в том числе мангалов, - подчеркнули в СРЦ МЧС. - При таком отношении жителей к вопросам безопасности пожарная обстановка может осложниться в любую минуту".
Так, в Иркутской области, в наибольшей степени пострадавшей от огненной стихии, только за минувшие сутки задержаны и оштрафованы за нарушение правил пожарной безопасности 35 человек. "Граждане привлечены к административной ответственности за сжигание мусора и сухостоя на приусадебных участках, за палы травы на полях, что могло привести к пожару, представляющему угрозу населенному пункту", - сказал собеседник агентства.
В той же Иркутской области было выдворено из лесов 78 человек, не допущено в лесные массивы 47 автомобилей.
"Подобная работа активно осуществляется в Бурятии, в Томской области, в Красноярском крае, в Забайкалье. В регионах дополнительно формируются контрольно-патрульные группы, которые имеют полномочия пресекать нарушения законодательства в области пожарной безопасности", - сообщили в региональном центре МЧС.